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10:30, 30 июля 2018

Вице-премьер правительства Борисов: ВС России не стремятся закупать танки «Армата» и новые БТРы из-за их дороговизны

Вооружённые силы России не стремятся массово закупать танки «Армата» и новые БТРы «Бумеранги» из-за их дороговизны, заявил вице-премьер правительства Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность. По словам Борисова, на модернизацию старой техники, нужно меньше средств, это позволяет экономить бюджетные деньги.
В августе 20-17 года Ростех сообщил, что Минобороны начнёт массово получать танки «Армата» с 2019 года, напоминает «Коммерсантъ».

Комментарии

28

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captaingeorge 30 июля 2018 | 10:42

При этом он почему-то забыл напомнить удивленным и растроганным рачительным подходом гражданам страны, сколько было потрачено на разработку этих дорогостоящих игрушек. Наше авиачудо Су-57 похоже ожидает та же участь...

luger_max_otto 30 июля 2018 | 10:46

Ну так поднять пенсионный возраст до 80 лет- и проблема решится. А что еще может предложить охреневающий режим.

astet 30 июля 2018 | 10:52

luger_max_otto: Нужен новый патриотический лозунг:
"Пенсии хотят получать только предатели родины!
Настоящий патриот России трудится до смерти!"

vikwlad 30 июля 2018 | 10:47

captaingeorge:
Истину глаголит этот вице-премьер. С целью экономии можно перейти и на гужевой транспорт. Тачанка, например, была очень эффективна 100 лет назад.

vikwlad 30 июля 2018 | 10:50

vikwlad:
Можно и казаков с саблями наголо пускать против танков противника. Всё какая-то польза будет от них.

blindpew_33 30 июля 2018 | 11:11

captaingeorge: так потратил-то не Борисов.
Вполне мог бы "распечатать первый конверт" (см.анекдот) и свалить всё на щекана. Но пока, видимо, приберегает для более тяжёлого случая.

vasya_von_smetankin 30 июля 2018 | 10:42

А ещё деньги нужны на пенсии для списанных танков.

klukvik 30 июля 2018 | 10:46

в Т-34 дохнуть девле

serhio_25__ 30 июля 2018 | 10:46

Реально Арматы сейчас не нужны. Т90 показал, что он лучший танк в мире и при отсутствии большой войны он будет превосходить противника еще долгие годы.
А вот БТРы стоило бы заменить на Бумеранги.

punyoshohlai 30 июля 2018 | 10:50

serhio_25__: лучший танк в мире и при отсутствии большой войны он будет превосходить противника еще долгие годы

ААААААААААААААААААА))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

serhio_25__ 30 июля 2018 | 10:51

punyoshohlai: Что хомячок, пукан подгорел?

punyoshohlai 30 июля 2018 | 11:02

serhio_25__:
От твоей альтернативной одаренности я просто ухохотался. Пиши чаще, шут гороховый.

serhio_25__ 30 июля 2018 | 11:07

punyoshohlai: Срочно вызывайте пожарных, пока этот горящий пукан всех не спалил.

lager23 30 июля 2018 | 10:56

serhio_25__: Т90 показал, что он лучший танк в мире....
///////////////
Самыми низкими боевыми возможностями в индийской армии обладают танковые и механизированные соединения вооруженные именно российскими танками Т-90. Так как российские танки Т-90 подвержены частым поломкам и отказам - СУО, оружия и других ключевых систем танка.
Во время проведения индийской армией учений из строя из-за неисправности танковой системы управления огня выходило от 80 до 90 танков Т-90. И это только на время одних учений! А что тогда говорить, если вдруг возникнуть боевые действия? Если на время только одних учений, индийская армия, не смогла наскрести танков Т-90 на один полноценный танковый батальон!
Проведенные индийской армией недельные сравнительные испытания в разных климатических зонах Индии танков Т-90 и Arjun показали, что индийский танк Arjun превосходит российский танк по всем ключевым боевым параметрам.....

serhio_25__ 30 июля 2018 | 11:03

lager23: Бред сивой кобылы из интернета.
""Индии танков Т-90 и Arjun показали, что индийский танк Arjun превосходит российский танк по всем ключевым боевым параметрам"" - так превосходит, так превосходит, что Индия заказывает под тысячу Т90 и только 100 Arjn. Как же так?
И забыл сказать, что ""Проведенные индийской армией недельные сравнительные испытания "" - проводились в 2010г до подписания контракта о поставках в Индию Т90.

pavelmistery 30 июля 2018 | 11:15

serhio_25__: Из статьи "Идеальный для индийской армии танк «Арджун» пока не сможет заменить российский Т-90 "

" Его разработка была завершена за два года благодаря опыту разработки оригинальной версии. Это идеальный танк для индийской армии. Однако производство этих танков требует времени, поэтому в ближайшем будущем он вряд ли сможет заменить T-90."

Посмотрел рейтинги, действительно, Арджун занимает 1 место в мире, а Т-90 - 7 место

gorga2 30 июля 2018 | 11:12

serhio_25__: Т90 лyчший танк в мире? По yтверждениям канала Звезда, возможно.

vpoiskahdna 30 июля 2018 | 10:48

Выбор невелик, либо пенсии, либо Армата. Наш народ выбирает Армату.

lager23 30 июля 2018 | 10:48

Кругом враньё и финансово-экономические провалы.... галерный раб сбился с курса, но это его не сильно беспокоит, главное — загребать обеими руками и быть невозмутимым!

(комментарий скрыт)

sborisych 30 июля 2018 | 10:49

Да в правительстве окопалась пятая колонка! Покушаются на гидру военно- промышленного комплекса?? Да навряд ли. Ценники сами у себя сбивают.. Заворот мозгов, не иначе..

venezianez49 30 июля 2018 | 10:51

"...не стремится закупать..." .............................................................................................................
Что-то это сильно смахивает на саботаж.
Может, действительно пора этому правительству уйти в отставку ?

snikkersnepper 30 июля 2018 | 11:05

venezianez49:

Не саботаж, а очередная утка. Борисов сказал, что нет необходимости в ФОРСИРОВАННОМ перевооружении - то есть когда много и срочно. Будут постепенно перевооружать, как и записано в ГПВ (где есть и Арматы, и Бумеранги).

Эхонько судорожно цепляется хоть за какой-то повод для истерики.

avp235 30 июля 2018 | 10:53

Вот и до правительства, наконец дошло, что танки становятся анахронизмом и тратиться на них - бросать деньги на ветер. После поставок Джавеллинов Украине, сепаратисты больше не используют танки и самоходки для обстрелов, а говорили, что эти поставки приведут к большей напряженности в регионе.
Правительство было плохо информировано?

sensei54 30 июля 2018 | 10:54

В первую очередь - оба "шедевра" - дутые пузыри.
Дороговизна - политкорректная причина.
Ну купите вы, болваны, нормальную БТТ. Желающих продать - очередь стоит. На порядок дешевле будет.

mas_mas 30 июля 2018 | 10:55

Я сержант запаса ВС СССР. Я очень грамотный сержант, командовал отделением полтора года (тогда служили два года, моряки - три). И я никогда не мог понять, зачем советской армии дорогое вооружение? Зачем??? Его, собственно, и не было особо. УАЗик-буханка рассчитан на 7 минут боя, дольше он не горит. АК-47 на 5-6 рожков беспрерывной стрельбы, дальше ствол плавится, и точность падает до нуля. Перечислять можно до Земфиры(знак бесконечность). А вот что действительно необходимо в армии, теперь уже российской, так это качественное питание, обмундирование и постельное бельё.

zhrv 30 июля 2018 | 10:58

Ну прально! Я подозревал, что внутренняя угроза, властью ощущается более реально, чем внешняя.
Потому, видимо, для Росгвардии - все, для армии - не до вас сейчас!

donez 30 июля 2018 | 11:14

А что Армата получила комплектацию из узлов и деталей, которые производятся в США, Франции, Израиля, Украины, Польши, Германии... вроде санкции же объявили? Мы ведь сейчас калькулятор сделать не можем о каком производстве танка речь идти может?

Пока в СГД еще более менее детали СССР наклепал, модернизация возможна и то чисто косметическая, потому что движок 1967 года на Т-90 как ни называй, как пиноль и гитару на называй, это все таки комплектовка Т74... Какими бы бамперами не обвешивай жигуль он мерседесом не станет.

Армата могла стать прорывом, но этот проект, как и проект СУ 57 накрылся. Как и Булава и Ангара и что там еще не имеющее аналогов в мире о чем сейчас не вспоминают?

Нельзя быть суверенным в оборонке не имея станкостроения и приборостроения как отраслей экономики... А сели не имеешь этих отраслей, решив быть энергетической сверхдержавой (не к ночи будет помянуто).. то и веди себя, как бензоколонка,... пардон,- энергетическая сверхдержава (это же сколько выпить надо, что бы придумать такое?) ...короче...не ссорься с большими пацанами, которые легко и просто, а главное безнаказанно перекапывают с песком в Сирии наших военных. По сеньке и шапка. Так что лучше чем советская 80 в войсках ничего нет. А гроб с музыкой Т90 (Черный Орел) и прочие российские парадные новоделы это только для путинских мультиков.

ex_ex 30 июля 2018 | 11:17

Очевидно, что 1) властям не хватает денег на осуществление своих чрезмерно амбициозных планов 2) в ВПК пошел передел уменьшающегося пирога, и одни хищники пытаются сожрать других, чтобы ухватить себе наиболее лакомые куски. Об этом говорит целый ряд скандалов и посадок, обвинений в шпионаже и кадровых передвижек в этой в общем-то закрытой для общества сфере.

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