Вице-премьер правительства Борисов: ВС России не стремятся закупать танки «Армата» и новые БТРы из-за их дороговизны

Вооружённые силы России не стремятся массово закупать танки «Армата» и новые БТРы «Бумеранги» из-за их дороговизны, заявил вице-премьер правительства Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность. По словам Борисова, на модернизацию старой техники, нужно меньше средств, это позволяет экономить бюджетные деньги.

В августе 20-17 года Ростех сообщил, что Минобороны начнёт массово получать танки «Армата» с 2019 года, напоминает «Коммерсантъ».