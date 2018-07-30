Президент Хорватии не заметила, что у неё нет зонта на церемонии награждения победителей ЧМ по футболу в Москве

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович даже не заметила, что у неё нет зонта на церемонии награждения победителей Чемпионата мира по футболу в Москве. «Моя причёска и то, как я выглядела, в тот момент не имели значения. Я думала только об игроках», призналась она в интервью газете «Коммерсантъ.

Во время награждения победителей начался ливень. Под зонтом был только президент Путин. Президенты Франции и Хорватии награждали футболистов под дождём.