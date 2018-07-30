Президент Хорватии не заметила, что у неё нет зонта на церемонии награждения победителей ЧМ по футболу в Москве
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович даже не заметила, что у неё нет зонта на церемонии награждения победителей Чемпионата мира по футболу в Москве. «Моя причёска и то, как я выглядела, в тот момент не имели значения. Я думала только об игроках», призналась она в интервью газете «Коммерсантъ.
Во время награждения победителей начался ливень. Под зонтом был только президент Путин. Президенты Франции и Хорватии награждали футболистов под дождём.
Комментарии8
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danko1 30 июля 2018 | 10:37
Молодец.
Но все заметили одиноко стоящего под зонтом Путина, который даже женщине не предложил зонтик.
Конченный эгоист.
ukradennaya_pensiya 30 июля 2018 | 10:38
danko1: Плешивая карликовая крыса думала только о себе. Ну дык, оно и понятно, знаменитое благородство, галантность и воспитание российского офицера))))))
allasc 30 июля 2018 | 10:52
danko1: эгоизм - тут умысел надо иметь.....мозгами шевелить..... а тут просто тупой под зонтиком.... страной правят другие
putin_itogy 30 июля 2018 | 10:41
Горячая баба, оно видно..
Без отдыха расцеловала 45 потных вонючих мужиков...! ))
allasc 30 июля 2018 | 10:48
а Путина под зонтом вообще никто не заметил
vvs7651 30 июля 2018 | 10:49
Интересно, сколько она "приняла на грудь"?
ostapbey 30 июля 2018 | 10:56
vvs7651: вау????
Так что , выходит никто не заметил, что ботокс потек?!
А почему ты не взвесил сколько вытекло, с предположением что все на президента Хорватии и накапало.
С пересидента России даже..
mas_mas 30 июля 2018 | 11:04
Да не зонт это был, а бронезавеса в форме зонта. Чего не понятно-то? Вот и не предлагал, боялся покушения, как и всегда.