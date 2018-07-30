74 процента британцев недовольны работой Терезы Мэй на посту премьер-министра

Противоположной точки зрения придерживаются 24 процента респондентов, показал опрос, проведённый телеканалом Sky News. Ещё больше британцы недовольны тем, как правительство ведёт переговоры по выходу из Евросоюза. Только 10 процентов оценили деятельность кабинета на оценку «хорошо». 42 процента респондентов считают, что лично на них брегзит отразится негативно.