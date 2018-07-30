74 процента британцев недовольны работой Терезы Мэй на посту премьер-министра
Противоположной точки зрения придерживаются 24 процента респондентов, показал опрос, проведённый телеканалом Sky News. Ещё больше британцы недовольны тем, как правительство ведёт переговоры по выходу из Евросоюза. Только 10 процентов оценили деятельность кабинета на оценку «хорошо». 42 процента респондентов считают, что лично на них брегзит отразится негативно.
Комментарии3
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noxepy_7_40_ 30 июля 2018 | 10:37
Но старушка не не лыком шита! Дела идут, контора пишет. Оказывается ещё более много Новичка затаилось в Британии, и ждёт доверчивых британских граждан для убийства!
...Контртеррористическая полиция отрабатывает версию, согласно которой одна группа приехала в Британию за несколько недель до отравления Скрипалей, чтобы спрятать яд. "Затем прибыла вторая команда, чтобы применить нервно-паралитическое вещество. Эта миссия в итоге привела к смерти Дон Стерджес, которая была отравлена новичком из выброшенной бутылочки, замаскированной под духи", - пишет Селби.
Должностные лица полагают, что убийцы замаскировали яд под духи, чтобы провезти его через таможню. "Но он был в запечатанной коробке, и возникает ужасающая версия: возможно, когда "Новичок" в марте нанесли на входную дверь Скрипалей, использовался вовсе не этот флакон", - говорится в публикации.
Если это так, киллеры могли избавиться от яда, использованного при покушении. "И если он еще где-то остается, он может представлять смертельный риск для других потенциальных жертв", - предостерегает автор статьи.
Источник в Уайтхолле сообщил Daily Mirror: "Сеть становится все шире, почти уже можно предсказать, что произойдет дальше. Флакон, в который они поместили его (яд. - Прим. ред.), можно купить только в России. Предполагать, что он не из России, едва ли не смехотворно. Если этот флакон был запечатан, значит, на входной двери Скрипалей они использовали другой. Где этот другой, можно только догадываться".
ukov 30 июля 2018 | 10:41
noxepy_7_40_:
74 процента британцев недовольны работой Терезы Мэй на посту премьер-министра
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А что если подействовать на них "Новичком" ?
nikmart001 30 июля 2018 | 10:55
В ближайшее время для поднятия рейтинга Мей, должны найти еще такой же яд, только теперь он должен быть в таблетках! Ну а потом выловить всю сеть агентов Кремля в Англии. И надо еще выдать России всех кого она запросит по всем уголовным делам.
А после этого Путин отдаст команду Трампу, а тот поможет Мей. Ну где то так.