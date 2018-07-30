Минувшей ночью неизвестные обокрали храм пророка Илии в московском районе Черкизово
Украдены украшения с трёх икон. Кроме того, взломаны ящики для пожертвований.
Как отмечает Интерфакс, до революции в храме располагалась резиденция московских митрополитов. Церковь не закрывалась даже в годы советской власти. Сейчас ей возвращён статус архиерейской резиденции.
Комментарии4
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neon001 30 июля 2018 | 10:36
не хватило скреп...
dorin1987 30 июля 2018 | 10:46
neon001: Наоборот - христанутость пошла в массы, вместе с ценностями православнутых :)
yralez 30 июля 2018 | 10:55
Наверняка попы.
ostapbey 30 июля 2018 | 10:59
И куда вытекло из Черкизово??
Вот Андрюха боголюбский тоже клюквенником подрабатывал и в Кремль стаскивал ворованное.
Барыгам.
Даже..