Минувшей ночью неизвестные обокрали храм пророка Илии в московском районе Черкизово

Украдены украшения с трёх икон. Кроме того, взломаны ящики для пожертвований.

Как отмечает Интерфакс, до революции в храме располагалась резиденция московских митрополитов. Церковь не закрывалась даже в годы советской власти. Сейчас ей возвращён статус архиерейской резиденции.