Четверть населения России не владеет функциональным чтением, сообщила министр образования Ольга Васильева

По её словам, проблемы начинаются в раннем возрасте, накапливаются к средним классом, и затем проблему решить невозможно. Ребёнок читает текст, не понимая прочитанного. Васильева добавила, что к 2022 году перед Россией стоит задача вернуться в пятёрку стран по навыкам функционального чтения.