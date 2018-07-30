Четверть населения России не владеет функциональным чтением, сообщила министр образования Ольга Васильева
По её словам, проблемы начинаются в раннем возрасте, накапливаются к средним классом, и затем проблему решить невозможно. Ребёнок читает текст, не понимая прочитанного. Васильева добавила, что к 2022 году перед Россией стоит задача вернуться в пятёрку стран по навыкам функционального чтения.
Комментарии14
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danko1 30 июля 2018 | 10:35
Начать подготовку функционального чтения надо с президента, чиновников и депутатов.
Судя по всему они совсем не вникают в законы, которые принимают и проталкивают.
Даже Конституцию не смогли сознательно прочитать.
astet 30 июля 2018 | 10:35
Нет, их не 25%.
Этих недотёп 86%!!!
Только они,
зная как их ежедневно грабит Путин с ЕР,
могут вновь выбирать этих бандитов!!!!
opponent70 30 июля 2018 | 10:41
А сама - то Васильева, владеет функциональным чтением? Сомнительно...
zhukovazhan 30 июля 2018 | 10:42
Функциональное чтение ... вот к средней школе оно и относится, в начальной школе понимать ещё нечего, там бы "мама мыла рамы" и всё.
captaingeorge 30 июля 2018 | 10:47
Наши депутаты и министры в полном составе входят в эту четверть! Они не только не могут понять написанное другими, они и свои собственные творения не понимают...
klukvik 30 июля 2018 | 10:50
Четверть населения России - это все рожденные при Путене!!!!
tks 30 июля 2018 | 10:52
Зато Васильева (и её коллеги) владеют абсолютным функциональным кретмнизмом.
ed10075 30 июля 2018 | 10:54
Так у нас вся Госдума этим страдает!
nikolaitschi 30 июля 2018 | 10:55
Сходите на "Волшебную гору" Богомолова, поймете разницу между функциональным чтением и функциональной жизнью. Я думаю цифра умеющих читать завышена, большинство не может вспомнит вчерашний сериал. Это хорошо! Вспомните Чонкина -население опять впадает в сомнамбулизм. Не в нем ли его спасение? Пусть лучше хоронят лошадиный череп!
punyoshohlai 30 июля 2018 | 10:56
А что удивляться? Учителя заняты выборами, а не обучением
yralez 30 июля 2018 | 10:58
Телевизором ушибленные.......зомбопуты.
Ваще то их 89 %.
mas_mas 30 июля 2018 | 11:01
То-то на сайте Эха аудитории не прибавляется, пасутся какие-то жалкие 200 - 300 тысяч. Читать-то никто не умеет в стране, разве что надписи на заборах)))
poluputing 30 июля 2018 | 11:09
вот чувствовалось, что с россиянцами что-то не то. Теперь получили одно из фактических подтверждений.
don_ballon 30 июля 2018 | 11:17
Если чадо к выпускному вечеру и вручению аттестата не имеет навыков функционального чтения, то это говорит только о его низком интеллекте и исправить это обстоячтельство треннингом невозможно. Общеизвестна связь: чем раньше ребёнок овладевает чтением, тем выше его интеллект, протенциал. Букваально все выдающиеся умы начинали читать необыкновенно рано, а ежели чадо к первому классу ещё не читает достаточно уверенно, то, в лучшем случае, он станет эубрилкой, а в худшем-не дотянет и до девятого класса. Таких людей четверть нации? Ну, такой у неё интеллект. В армии я писал письма домой одному чуваку-абсолютно был безграмотен, но быстрее всех собирал автомат, стрелял и являл собою образец на строевой подготовке. Чего ж вам боле?