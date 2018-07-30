В Иркутске задержан мужчина, который открыл беспорядочную стрельбу из окна своей квартиры
Под обстрел попал полицейский наряд, сообщает источник Интерфакса. Повреждены несколько припаркованных автомобилей. Полицейские убедили стрелка добровольно сложить оружие. По данным пресс-службы, задержанный находится в не адекватном состоянии.
Комментарии6
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danko1 30 июля 2018 | 10:13
Даже неадекватные люди видят в полицаях врагов.
Движение приморских партизан начинает охватывать Россию.
sasass 30 июля 2018 | 10:24
Он думал , что в Сирии , а не в России...
vasya_von_smetankin 30 июля 2018 | 10:26
Перебрал Духовности.
avp235 30 июля 2018 | 10:30
vasya_von_smetankin:
Еще повезло, что на полицию попал, а так, сколько мог положить гражданских. Страшно представить.
neon999 30 июля 2018 | 10:32
Если б полицаев не задели - никто бы не почесался.
А журналистам, чем о психах писать, лучше бы отслеживать как отмазывают
полицаев, совершивших убийства.
vilingrad 30 июля 2018 | 10:33
Кто тут за легализацию продажи оружия забембанным гражданам Руси?!