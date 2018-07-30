Питерский Зенит одержал первую победу под руководством Сергея Семака

Зенит играл с дебютантом Премьер-Лиги Енисеем, однако матч проходил за полторы тысячи километров от Красноярска – в Тюмени, поскольку клуб не смог подготовить домашнюю арену к сроку. Игроки сборной задержались в Москве из-за встречи с президентом и прилетели в Тюмень позже, что не помешало им обеспечить результат. Под занавес матча собравшиеся на трибунах увидели фирменный жест Артема Дзюбы после того, как он отправил мяч в сетку ворот, а чуть позе отличился и Далер Кузяев 2-0. Неожиданной домашней победы добился казанский Рубин, который переиграл Краснодар. И здесь забивали исключительно участники чемпионата мира. Дважды отличился иранец Сердар Азмукн и один гол забил Федор Смолов 2-1 в пользу Казани. Тульский Арсенал и московское Динамо мячей не забили. Так состоялась

Первая нулевая ничья чемпионата.

Сегодня чемпионат откроет действующий победитель турнира – Локомотив, который на выезде встречается с Уфой.