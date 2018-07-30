В России могут вскоре подорожать авиабилеты на внутренние рейсы

Это связано с планами по обнулению НДС.

Три четверти рейсов внутри страны сейчас совершаются через Москву. Для перевозчиков действует льготный НДС – 10 процентов. Бюджет недополучает из-за этого 34 миллиарда рублей ежегодно. В правительстве уже придумали, как исправить ситуацию.

Антимонопольная служба предлагает вообще обнулить НДС для рейсов в обход столицы. Для полетов через Москву есть три сценария: обнуление налога, сохранение текущей ставки, и повышение до 20 процентов. Последний самый болезненный для отрасли вариант поддерживает первый вице-премьер Антон Силуанов, о чем он уже заявил главе правительства, сообщает газета «Коммерсантъ».

Из-за увеличения налоговой нагрузки билеты подорожают минимум на 10 процентов, что притормозит развитие авиасообщения с регионами. Крупнейшие российские компании знают о планах кабмина. По информации издания, S7 и «Аэрофлот» выступают против повышения НДС на внутренние рейсы.

По мнению экспертов, планы Минфина гарантировано введут отрасль в убытки, а перевозчики потеряют и пассажиров, и деньги.