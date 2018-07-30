В России могут вскоре подорожать авиабилеты на внутренние рейсы
Это связано с планами по обнулению НДС.
Три четверти рейсов внутри страны сейчас совершаются через Москву. Для перевозчиков действует льготный НДС – 10 процентов. Бюджет недополучает из-за этого 34 миллиарда рублей ежегодно. В правительстве уже придумали, как исправить ситуацию.
Антимонопольная служба предлагает вообще обнулить НДС для рейсов в обход столицы. Для полетов через Москву есть три сценария: обнуление налога, сохранение текущей ставки, и повышение до 20 процентов. Последний самый болезненный для отрасли вариант поддерживает первый вице-премьер Антон Силуанов, о чем он уже заявил главе правительства, сообщает газета «Коммерсантъ».
Из-за увеличения налоговой нагрузки билеты подорожают минимум на 10 процентов, что притормозит развитие авиасообщения с регионами. Крупнейшие российские компании знают о планах кабмина. По информации издания, S7 и «Аэрофлот» выступают против повышения НДС на внутренние рейсы.
По мнению экспертов, планы Минфина гарантировано введут отрасль в убытки, а перевозчики потеряют и пассажиров, и деньги.
Комментарии9
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woodpeker 30 июля 2018 | 10:08
Т.е. билеты Москва-Владивосток по 1200$ - это типа еще дешево и еще подорожает? Ааа...ну ну...
pro_hanov 30 июля 2018 | 10:13
woodpeker: "билеты Москва-Владивосток по 1200$"
Это ни дорого, ни дёшево - это рынок. Когда в стране расстояния в несколько тысяч километров и практически монопольный авиаперевозчик - Аэрофлот, то можно ждать и более дорогих билетов. В Пекин лететь из Владивостока ближе. Думаю, китайцы этим воспользуются.
woodpeker 30 июля 2018 | 10:15
pro_hanov: Может и так. Но рынок - это билеты Москва-NY по 300$, а во Владивосток не рынок, это преступный сговор монополиста.
avp235 30 июля 2018 | 10:32
woodpeker:
Летайте через Токио или Сеул - сэкономите долларов 200.
marineru 30 июля 2018 | 10:10
Больше жести, больше ада....
estamp 30 июля 2018 | 10:16
Эхоаналитики рост цен на билет Москва-Екатеринбург прогнозируют. А снижение цены на рейс Санкт-Петербург-Екатеринбург нет. Такие аналитики!
ostapbey 30 июля 2018 | 10:29
estamp: а ведь "татаро-монголы" строили Россиию в государство на лошадках.
И сумели же.
Не то что нынешнее племя....
Даже..
neon999 30 июля 2018 | 10:30
Такое глубокомысленное замечание. Словно что-то может скоро не подорожать.
avp235 30 июля 2018 | 10:36
А одновременно обнуление налога при полетах мимо Москвы и повышение ставки до 20 процентов с посадкой в Москве - не догадались?