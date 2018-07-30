Депутат сейма Латвиисчитает, что спокойствие в Европе и мире наступит, когда Россия распадётся на несколько частей

Депутат сейма Латвии 12 созыва Александр Кирштейнс считает, что спокойствие в Европе и мире наступит только тогда, когда Россия распадётся на несколько частей по этническому составу. Об этом он написал в Твиттере, сообщает РБК.

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европе не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона в защите от возможной агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что Москва демонстрирует свои мускулы в Сирии и Северной Африке, в то время, как Европа пытается обеспечить собственную безопасность.