Депутат сейма Латвиисчитает, что спокойствие в Европе и мире наступит, когда Россия распадётся на несколько частей
Депутат сейма Латвии 12 созыва Александр Кирштейнс считает, что спокойствие в Европе и мире наступит только тогда, когда Россия распадётся на несколько частей по этническому составу. Об этом он написал в Твиттере, сообщает РБК.
Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европе не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона в защите от возможной агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что Москва демонстрирует свои мускулы в Сирии и Северной Африке, в то время, как Европа пытается обеспечить собственную безопасность.
Комментарии29
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 10:07
Видимо, распад произойдёт сразу после того, как нацдилер закончит пахать на галере?
serhio_25__ 30 июля 2018 | 10:26
mikhail_spb_: "" когда Россия распадётся на несколько частей по этническому составу"" - брякнул латвийский депутат у которого в стране 1/3 "негров" живет и еще треть просто не латыши, а вот третья треть, состоящая из латышей, активно сваливает из страны.
avp235 30 июля 2018 | 10:39
serhio_25__:
Про "негров" поподробнее, pls.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 10:40
avp235: Что именно надо поподробней?
good_sadness 30 июля 2018 | 10:50
avp235:
нергры это неграждане Латвии, ущемлённые в политических правах!
avp235 30 июля 2018 | 10:55
good_sadness:
В таком случае, Россия - черный континент.
good_sadness 30 июля 2018 | 10:58
avp235:
Да нет, это у тебя, дружок, в глазах черно
И в России ты примечаешь лишь .овно!
jamba 30 июля 2018 | 10:08
К сожалению, он недалек от истины;) Это неизбежный выход из нынешнего безумия! Вопрос сегодня только в одном: насколько мелкими окажутся эти части?;)
avp235 30 июля 2018 | 10:44
jamba:
Нужно посмотреть размер процветающих европейских государств. Видимо, оптимальный размер 5 - 50 млн населения и площадь 50 - 2000 тыс кв.км.
bmrt 30 июля 2018 | 10:10
Согласен, хотя не хочется социальных потрясений после политической кончины солнцеликого
lager23 30 июля 2018 | 10:10
Наконец-то раскрыт коварный заговор против нашей страны, товарищи!
Кремлядская власть работает на секретный план прибалтов по распаду РФ, и делает это с большим успехом и задором!
liquidsky__ 30 июля 2018 | 10:10
Вафен СС учит жить.
eule 30 июля 2018 | 10:13
Упустили вы момент, господа, Россия сейчас на подъёме!
venezianez49 30 июля 2018 | 10:13
"...когда Россия распадётся на несколько частей,,,", - то есть, исполнится заветная мечта усопшего сатирика, который является автором экстремистского варианта текста нашего гимна ?
vladislav 30 июля 2018 | 10:14
Дожили! Россия - всемирное пугало.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 10:28
vladislav: Холмячок, кто тебя напугал? Срочно залезай на кровать и накрывайся одеялом, мамочка сейчас придет.
echo_shar 30 июля 2018 | 11:10
vladislav:
Россия подарила Прибалтийским республикам независимость, хотя и подтвердила свои полные права на эти земли еще во времена Петра 1-го.
neyexo 30 июля 2018 | 10:16
Неправильно он считает
Россия отвоевала Прибалтику и Финляндию у шведов, когда ее границы ограничивались европейской частью.
(кстати, именно благодаря этому стал возрождаться финский язык, который был почти забыт)
sasass 30 июля 2018 | 10:26
Видимо очень умный этот депутат....)))
opponent70 30 июля 2018 | 10:46
sasass: \\\Видимо очень умный этот депутат.\\\
Не чета нашим идиотам из госдуры!
Чем скорее развалится империя зла, тем лучше для всего человечества!
i_c_e 30 июля 2018 | 10:27
Развалится-то обязательно. И вряд ли по этническому принципу — по клановому скорее. Но вряд ли это спокойствия кому прибавит — ломанётся-то большинство из «осколков» как раз в Европу.
neon999 30 июля 2018 | 10:27
В России тоже спокойней станет. Чем государство незаметнее и слабее - тем людям лучше жить. Идеал - Швейцария.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 10:30
neon999: Большой СССР распался на маленькие 15 республик - хоть кому-то лучше стало?
sg92 30 июля 2018 | 10:29
А дробилка у этого педика уже выросла? Или предпочитают чтобы за них другие повоевали? А оно им надо?
ЗЫ Город Юрьев не хотят шпроты вернуть?
lisitsa1962 30 июля 2018 | 10:36
sg92: А кто с вами воевать-то собирается? Сами распадётесь. Холодной войны хватит
serhio_25__ 30 июля 2018 | 10:42
lisitsa1962: Кастрюля, вы же 4 года с нами воюете, память отшибло?
lisitsa1962 30 июля 2018 | 11:04
serhio_25__: Когда закончите переписываться с предметами домашнего обихода, можете и мне пояснить свою мысль
anji70 30 июля 2018 | 10:52
У меня в конце 80-х и мысли не было о распаде СССР, не у меня не у моих друзей и знакомых, ни разу я не слышал такого разговора о распаде, да были временнные трудности как мы считали, но не более.
leda53 30 июля 2018 | 11:12
Девушка сильно неправа. Даже если представить, что это произойдет, сам процесс распада даст такие "круги на воде", что Европа вся захлебнется, а уж Латвия - в числе первых.
Это не хорошо и не плохо, - это объективно так.