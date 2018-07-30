Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил об окончании своей академической карьеры из-за санкций российского правительства. Макфол – профессор Стэнфордского университета, и практически все его работы посвящены России. Об этом он рассказал в интервью MSNBC.

Майкл Макфол был послом США в Москве с 2012 по 2014 годы. В ноябре 2016 его внесли в санкционный список, по словам МИДа, «за активное разрушение российско-американских отношений». Сам Макфол считает, что попал в санкционный список вместе с теми, кто был близок к тогдашнему президенту Обаме.