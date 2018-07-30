Майкл Макфол заявил об окончании своей академической карьеры из-за санкций российского правительства
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил об окончании своей академической карьеры из-за санкций российского правительства. Макфол – профессор Стэнфордского университета, и практически все его работы посвящены России. Об этом он рассказал в интервью MSNBC.
Майкл Макфол был послом США в Москве с 2012 по 2014 годы. В ноябре 2016 его внесли в санкционный список, по словам МИДа, «за активное разрушение российско-американских отношений». Сам Макфол считает, что попал в санкционный список вместе с теми, кто был близок к тогдашнему президенту Обаме.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 10:09
Вот!
Оказывается, что российские санкции против Америки очень даже эффективны!
patrikk_1 30 июля 2018 | 10:23
Майкл Макфол заявил об окончании своей академической карьеры из-за санкций российского правительства...
А не надо было жидобандерничать, вот и голова бы не болела.
Yuri Tutov 30 июля 2018 | 10:11
Посол был замечательный!очень любил страну Порядочный мужик.Жаль ,что его нет
estamp 30 июля 2018 | 10:11
"Придется переквалифицироваться в управдомы"
putin_itogy 30 июля 2018 | 10:24
Не плачь Макфол..
Это "детство прошло"..
выбрось свои "Маши, куклы Даши, в угол".
Становись взрослым уже.
И хватит наивно заблуждаться, что ты "познавал мир", через Россию.
neon999 30 июля 2018 | 10:25
Логика журналистов ЭМ не очень понятна: Макфол ведь не в России преподавал.
Читателей хотят убедить, что российские «санкции» кому-то не по-барабану ?
meteor9 30 июля 2018 | 10:29
Ну хоть кому то нагадили. Уже праздник. Так победимЪ!
sgvmajor_66 30 июля 2018 | 10:38
России в самую пору " радоваться" выстрелам в ногу.Себе в ногу. Только не очень долго.
znajka 30 июля 2018 | 10:51
Академическую карьеру закончил, как бы в политику не вернулся. Уж очень хорошо он знает здешние свычаи и обычаи. Если демократы вернут большинство в конгрессе, много нового и необычного может произойти в политике США.
echo_shar 30 июля 2018 | 11:05
На руках Макфола кровь жителей Донбасса и грядущее продолжение развала Украины.