Адвокат Игорь Третьяков задержан по обвинению в хищении у госкорпорации Роскосмос 330 млн рублей
Возглавляемая им адвокатская контора «Третьяков и партнеры», по версии следствия, заключала фиктивные договора с НПО им. Лавочкина.
Третьякова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Иркутска. На Байкале адвокат вместе со своей супругой находился в отпуске. В интервью «Интерфаксу» Анна Третьякова сказала, что действия полиции стали для нее неожиданностью: она утверждает, что при задержании сотрудники правоохранительных органов не показали никаких документов. Позднее выяснилось, что Игорь Третьяков доставлен в главк Следственного комитета по Московской области. Ранее ведомство объявило адвоката в федеральный розыск.
По версии следствия, его контора «Третьяков и партнеры» заключила более 20 фиктивных договоров на оказание услуг НПО им. Лавочкина, получая деньги даже за проигранные дела. При этом, как полагают в СК, на самом деле предприятие пользовалось услугами штатных юристов. Сам Третьяков ранее рассказывал, что не собирается скрываться от следствия и подтвердил, что проводил отпуск на Байкале. Он предполагал, что его задержат прямо в аэропорту Шереметьево.
По делу о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса уже арестованы руководитель НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский и глава дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.
Комментарии15
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pro_hanov 30 июля 2018 | 10:08
"Космос как предчувствие" не подсказал адвокату, что не надо было отдыхать на Байкале, а надо было уехать лечиться куда-нибудь в Европу.
patrikk_1 30 июля 2018 | 10:21
Адвокат Игорь Третьяков задержан по обвинению в хищении у госкорпорации Роскосмос 330 млн рублей...
Российские адвокатуру, науку, СМИ, культуру и медицину, захватили преступная этническая группировка.
ukov 30 июля 2018 | 10:44
patrikk_1:
patrikk_1:
Что, ещё один политический?
Будет голодать?
tks 30 июля 2018 | 11:08
patrikk_1: И как она называется? "Кенты Путэна"? "Ржавый Чекистский Крюк"?
vladimir1_57 30 июля 2018 | 10:09
Я б в адвокаты пошел, пусть меня научат .. )
neyexo 30 июля 2018 | 10:12
Никто еще не додумывался забирать деньги обратно у адвокатов.
gencek 30 июля 2018 | 10:13
Тоже наверное юридический заканчивали как Путин с Медведевым ...
Ну вот никогда не было, а тут опять !
shuvalov 30 июля 2018 | 10:23
gencek: И аэрокосмический (имеется в виду директор "Лавочкина") как Рогозин по специальности "Технология навешивания мучных изделий на ушные раковины" и "Техника приводнения космических аппаратов на дно мирового океана".
Королёвы и Янгели нашего времени!
gena462 30 июля 2018 | 10:14
Как адвокат может что-то украсть у Роскосмоса? Ему только могут ДАТЬ деньги, а кто и зачем это второй вопрос.
kryimzdick 30 июля 2018 | 10:28
Роскозмос знатная кормушка
lisitsa1962 30 июля 2018 | 10:40
получая деньги даже за проигранные дела.
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СК РФ разве не знает что адвокат получает свой гонорар в любом случае? Он получает деньги за ведение дела
punyoshohlai 30 июля 2018 | 10:54
lisitsa1962: СК РФ разве не знает
Ну, вот такие у них знания. Хитрые.
Как захотят, так законы и повернут
tks 30 июля 2018 | 11:14
lisitsa1962: Судя по обвинению (если в СК не полные кретины сидят) то речь идет о получении "гонорара успеха" - премии за выигранные дела. Допустим, в первой инстанции дело выиграно - а апелляция или кассация снесла решение. Получается, адвокат получил гонорар за выигрыш проигранного дела. Если это так, то тут явное хищение, т.к. получение "гонорара успеха" законно только если решение устояло.
zhrv 30 июля 2018 | 11:01
- "При этом, как полагают в СК, на самом деле предприятие пользовалось услугами штатных юристов."
Видимо, штатные юристы настолько ушлые, что гримировались для заседаний суда, и предъявляли липовые паспорта.
tks 30 июля 2018 | 11:06
Получение денег за проигранные дела - это не состав преступления, участие в деле, даже проигранном, это работа, которая должна оплачиваться. А вот получение "гонорара успеха" за проигранные дела, или получение денег за процесс, если в подготовке к участию в нем или в самом процессе контора отсутствовала, это мошенничество или растрата.