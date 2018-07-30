Адвокат Игорь Третьяков задержан по обвинению в хищении у госкорпорации Роскосмос 330 млн рублей...

Возглавляемая им адвокатская контора «Третьяков и партнеры», по версии следствия, заключала фиктивные договора с НПО им. Лавочкина.

Третьякова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Иркутска. На Байкале адвокат вместе со своей супругой находился в отпуске. В интервью «Интерфаксу» Анна Третьякова сказала, что действия полиции стали для нее неожиданностью: она утверждает, что при задержании сотрудники правоохранительных органов не показали никаких документов. Позднее выяснилось, что Игорь Третьяков доставлен в главк Следственного комитета по Московской области. Ранее ведомство объявило адвоката в федеральный розыск.

По версии следствия, его контора «Третьяков и партнеры» заключила более 20 фиктивных договоров на оказание услуг НПО им. Лавочкина, получая деньги даже за проигранные дела. При этом, как полагают в СК, на самом деле предприятие пользовалось услугами штатных юристов. Сам Третьяков ранее рассказывал, что не собирается скрываться от следствия и подтвердил, что проводил отпуск на Байкале. Он предполагал, что его задержат прямо в аэропорту Шереметьево.

По делу о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса уже арестованы руководитель НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский и глава дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова.