В Индонезии 560 альпинистов заблокированы на горе Ринджани после землетрясения
По словам местных властей, спасатели уже выдвинулись на помощь. По некоторым данным. среди альпинистов есть граждане США и Таиланда. Об этом сообщает Гардиан.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По словам местных властей, спасатели уже выдвинулись на помощь. По некоторым данным. среди альпинистов есть граждане США и Таиланда. Об этом сообщает Гардиан.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.