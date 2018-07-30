В России до 2020 года продлена программа льготного кредитования при покупке автомобилей
Кроме того, вводятся дополнительные льготы для жителей Дальнего Востока. Для них скидка повышается до 25 процентов.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что банки, участвовавшие в программах льготного автокредитования, уже несколько месяцев не могут получить от Минпромторга компенсации своих выпадающих доходов. Ведомство намерено рассчитаться с ними не раньше осени.
Комментарии1
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astet 30 июля 2018 | 09:40
Можно смело продлевать эти льготы
как минимум до 2024 года!
Потому что при Путине
великая Россия так и будет
подниматься с колен.