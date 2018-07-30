Повышение НДС на внутренних линиях при полётах через Москву приведёт к подорожанию билетов по всем направлениям на 10 процентов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Российскую Ассоциацию эксплутантов воздушного транспорта. Сейчас на внутренние перелёты действует льготная ставка НДС 10 процентов.