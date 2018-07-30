Повышение НДС на внутренних линиях при полётах через Москву приведёт к подорожанию билетов по всем направлениям
Повышение НДС на внутренних линиях при полётах через Москву приведёт к подорожанию билетов по всем направлениям на 10 процентов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Российскую Ассоциацию эксплутантов воздушного транспорта. Сейчас на внутренние перелёты действует льготная ставка НДС 10 процентов.
Комментарии1
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ukradennaya_pensiya 30 июля 2018 | 09:35
— Владимир Владимирович, наши люди умирают от голода.
— Напишем, что у нас сокращается количество бедных.