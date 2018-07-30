Новое обвинение может быть предъявлено ключевому фигуранту так называемого «Кокаинового дела» бывшему сотруднику российского посольства в Берлине Андрею Ковальчуку. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребёнков, он ссылается на следователя. Подробностей пока нет.

Ковальчук обвиняется по нескольким статьям, в том, числе, контрабанде наркотиков. Незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Сам фигурант называет себя жертвой провокации, которую организовала аргентинская полиция при участии американских спецслужб. Ковальчук утверждает, что в чемоданах, найденных в школе при российском посольстве, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки, личные вещи, сообщает «Коммерсантъ».