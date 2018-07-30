Новое обвинение может быть предъявлено ключевому фигуранту так называемого «Кокаинового дела»
Новое обвинение может быть предъявлено ключевому фигуранту так называемого «Кокаинового дела» бывшему сотруднику российского посольства в Берлине Андрею Ковальчуку. Об этом сообщил адвокат Владимир Жеребёнков, он ссылается на следователя. Подробностей пока нет.
Ковальчук обвиняется по нескольким статьям, в том, числе, контрабанде наркотиков. Незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Сам фигурант называет себя жертвой провокации, которую организовала аргентинская полиция при участии американских спецслужб. Ковальчук утверждает, что в чемоданах, найденных в школе при российском посольстве, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки, личные вещи, сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии2
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 09:35
Очевидно, что это американские спецслужбы заменили кофе и подарки на кокс.
Чтобы дискредитировать честнейших росдипработников.
babich174 30 июля 2018 | 09:37
Не верная формулировка. Надо писать: "Кокаиновая дипломатия"