В Санкт-Петербурге полиция пресекла плавучую агитацию
В Санкт-Петербурге полиция пресекла плавучую агитацию – по Неве плыли почти метровые плакаты из пенопласта с чёрными надписями «Свободу Сенцову и политзаключённым». Из воды извлекли 25 штук и отправили на склад временного хранения. Возбуждено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает издание «Фонтанка». О плакатах, плывущих по Неве, в полицию сообщил житель Красногвардейского района.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 30 июля 2018 | 09:32
Храбрые мильтоны мужественно сорвали гнусную провокацию западных спецслужб против самой справедливой - российской - судебной системы.
luger_max_otto 30 июля 2018 | 09:33
Нормально, методика из прекрасной повести "Оса" :)
stalinator 30 июля 2018 | 09:39
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