В Санкт-Петербурге полиция пресекла плавучую агитацию – по Неве плыли почти метровые плакаты из пенопласта с чёрными надписями «Свободу Сенцову и политзаключённым». Из воды извлекли 25 штук и отправили на склад временного хранения. Возбуждено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает издание «Фонтанка». О плакатах, плывущих по Неве, в полицию сообщил житель Красногвардейского района.