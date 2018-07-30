Победителем Гран-при Формулы-1 в Венгрии стал действующий чемпион мира пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон

Россиянин Сергей Сироткин 16-й.

Льюис Хэмилтон отпраздновал пятую победу в сезоне и шестую на трассе в Венгрии. Впрочем, перед гонкой, фаворитами считались пилоты другой команды — Феррари. Себастьян Феттель, который стартовал третьим, обошел своего коллегу по «Скудерии» и показал второй результат, замкнул тройку лидеров Кими Райкконен. Лидерство Хэмилтона по ходу Гран-при было неоспоримым, он завоевал поул во время дождевой квалификации, а во время самой гонки не давал шансов себя обойти. Феттель же в основном сражался за позицию с коллегой Хэмилтона по «Серебряным стрелам» — Валттери Боттасом, его сопротивление он смог сломать и закрепиться на второй позиции.

Россиянин Сергей Сироткин, который выступает за «Уильямс» увидел клетчатый флаг 16-м, притом, что стартовал последним. Он также опередил своего коллегу по команде Ленса Стролла. «Ред Булл», который, как считалось, также имеет неплохие шансы на Хунгароринге, завершил гонку лишь одной машиной – Даниэль Риккардо показал 4-е время, а вот Макс Ферстаппен сошел практически в самом начале гонке из-за проблем с двигателем.

Формула-1 уходит на летний перерыв, следующий Гран-при пройдет 24-26 августа в Бельгии.