Трамп призвал Роберта Мюллера признаться в личной заинтересованности в расследовании о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера признаться в личной заинтересованности в расследовании о вмешательстве России в президентские выборы. «Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь заявить о наличии конфликта интересов, учитывая тот факт, что у нас были очень неприятные спорные деловые отношения, и я отклонил его назначение на должность директора ФБР», — написал Трамп в своём Твиттере.

Роберт Мюллер уже больше года ведёт расследование. Конгресс пришёл у выводу, что Россия вмешивалась в избирательные процессы. Но у конгрессменов нет единого мнения по поводу сговора между Трампом и Кремлём, отмечает «Коммерсантъ».