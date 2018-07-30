Трамп призвал Роберта Мюллера признаться в личной заинтересованности в расследовании о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера признаться в личной заинтересованности в расследовании о вмешательстве России в президентские выборы. «Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь заявить о наличии конфликта интересов, учитывая тот факт, что у нас были очень неприятные спорные деловые отношения, и я отклонил его назначение на должность директора ФБР», — написал Трамп в своём Твиттере.
Роберт Мюллер уже больше года ведёт расследование. Конгресс пришёл у выводу, что Россия вмешивалась в избирательные процессы. Но у конгрессменов нет единого мнения по поводу сговора между Трампом и Кремлём, отмечает «Коммерсантъ».
Комментарии5
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rom8883 30 июля 2018 | 09:17
Тут не сговор. тут. похоже, страх Трампа перед разоблачением.
ukradennaya_pensiya 30 июля 2018 | 09:17
У любого гражданина должна быть личная заинтересованность - выводить воров и их подельников на чистую воду.
vezdehod 30 июля 2018 | 09:38
Пусть дядя Трамп призывает свою молодую жену Миланью, а Мюллер будет следовать Закону. а не призывами хозяина Овального кабинета.
trans 30 июля 2018 | 09:24
Трамп, ты лучше расскажи какой компромат у Путина на тебя. Вон как лебизил перед Путиным в Хельсинки, дрожжал как свинячий хвост.
serg_anat 30 июля 2018 | 09:34
Пора назначать спецпрокурора по расследованию деятельности Мюллера...
И там много интересного можно нарыть...