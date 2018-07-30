Полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм»

Речь, по некоторым данным, идет о хищении почти 22 млн рублей.

Дело против неизвестных представителей руководства «Чеченфильма» было возбуждено после того, как студия так и не вернула Минкультуры выделенные ей 22 млн рублей на создание фильма «Тоска». Об этом РБК рассказал источник в киноотрасли и собеседник в центральном аппарате МВД. Речь идет о договоре между Минкультуры и «Чеченфильмом» о съемках фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова.

Он был заключен еще в 2011 году, однако за это время картина так и не была выпущена. Между тем деньги на фильм Арбитражный суд Москвы обязал вернуть ведомству еще 4 года назад, отметил источник РБК в полиции. Минкультуры и пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов, в то же время, отказались комментировать публикацию издания. Сама студия «Чеченфильм» в сентябре 2014 года была ликвидирована, просуществовав лишь пять лет.

Как отмечает РБК, дело против «Чеченфильма» уже третье в этом году, связанное с киностудиями, не вернувшими деньги Минкультуры.