Полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм»
Речь, по некоторым данным, идет о хищении почти 22 млн рублей.
Дело против неизвестных представителей руководства «Чеченфильма» было возбуждено после того, как студия так и не вернула Минкультуры выделенные ей 22 млн рублей на создание фильма «Тоска». Об этом РБК рассказал источник в киноотрасли и собеседник в центральном аппарате МВД. Речь идет о договоре между Минкультуры и «Чеченфильмом» о съемках фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова.
Он был заключен еще в 2011 году, однако за это время картина так и не была выпущена. Между тем деньги на фильм Арбитражный суд Москвы обязал вернуть ведомству еще 4 года назад, отметил источник РБК в полиции. Минкультуры и пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов, в то же время, отказались комментировать публикацию издания. Сама студия «Чеченфильм» в сентябре 2014 года была ликвидирована, просуществовав лишь пять лет.
Как отмечает РБК, дело против «Чеченфильма» уже третье в этом году, связанное с киностудиями, не вернувшими деньги Минкультуры.
Комментарии14
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ukradennaya_pensiya 30 июля 2018 | 09:04
Потом русские копы, будут извиняться перед бородатой макакой))))
patrikk_1 30 июля 2018 | 09:13
Полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм». Речь, по некоторым данным, идет о хищении почти 22 млн рублей...
Ну и где старые работники культуры, почему они не защищают чеченских коллег? Или они только за носатых казнокрадов заступаются?
arye_11 30 июля 2018 | 09:21
patrikk_1:
Патря.
"Старые работники культуры" к "чеченским коллегам" не имеют ни малейшего отношения.
Точно так же, как "чеченские коллеги" не имеют ни малейшего отношения ни к работникам. ни к культуре.
Читай, те же бородатые бандиты, твои земляки.
old44 30 июля 2018 | 09:27
patrikk_1: вор должен сидеть в тюрьме !
patrikk_1 30 июля 2018 | 09:40
old44:
И Кирилл Серебренников с Софочкой Апфельбаум?
astet 30 июля 2018 | 09:14
ukradennaya_pensiya: не понятно, чья полиция?
Чеченская? Так она в доле ;)))
Московская?
Пускай попробует приехать,
а главное уехать их Чечни в полном здравии!
lenin3 30 июля 2018 | 09:04
Ждем извинений Мудинского по федеральным каналам...
tanyaya 30 июля 2018 | 09:06
lenin3: Только лично! Под софитами! На коленях! Без штанов!
Академик такое кино любит.
davi__koloradov 30 июля 2018 | 09:17
МВД замучаецца извиняцца.
tks 30 июля 2018 | 09:19
Показательно, что дело только сейчас возбуждается. Оно в 2014-м должно было быть возбуждено. Симптоматично, однако.
rom8883 30 июля 2018 | 09:20
Посчитали бы сколько Кадыров с приближёнными хапнул.
fikus74 30 июля 2018 | 09:23
аллах дал, аллах взял, да кадырыч?!
stalinator 30 июля 2018 | 09:23
Чечен-фильм? Интересно,в Министерстве культуры долго думали прежде чем выделить 22 миллиона такой организации?
А если придет запрос из организации Рога и копыта тоже выделит?
И чего Рамзан не поддерживает свое кино? Всего-то пару перстней с пальцев продал.
http://www.chechenfilm.ru/
pampey 30 июля 2018 | 09:33
Чеченфильм? А что такая киностудия существует? Впрочем, раз ворует, значит - существует.