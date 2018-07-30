В России до 2020 года продлена программа льготного кредитования при покупке автомобилей

Кроме того, вводятся дополнительные льготы для жителей Дальнего Востока. Для них скидка повышается до 25 процентов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что банки, участвовавшие в программах льготного автокредитования, уже несколько месяцев не могут получить от Минпромторга компенсации своих выпадающих доходов. Ведомство намерено рассчитаться с ними не раньше осени.