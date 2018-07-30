Аппарат Госдумы за последние 4 месяца объявил 27 конкурсов на проведение экспертно-аналитических исследований на 182 миллиона рублей. В частности, в 4 миллиона обойдётся изучения опыта регулирования соцсетей за рубежом для дальнейшей разработки предложений по совершенствованию российского законодательства, пишет «Коммерсантъ». Активность самих думцев в социальных сетях и в регионах должен изучить Центр политических технологий за 6,5 миллионов рублей.