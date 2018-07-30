7 человек погибли в результате пожара в деревянном доме в Сочи
7 человек погибли в результате пожара в деревянном доме в Сочи, сообщает Интерфакс. Несколько пострадавших госпитализирован, среди них 16-летний подросток. К этому моменту возгорание ликвидировано.
Комментарии3
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rom8883 30 июля 2018 | 09:23
что на том месте построить теперь хотят?
pravdatut 30 июля 2018 | 09:32
Все крепко спали или бухали??
ostapbey 30 июля 2018 | 09:37
это валежник.....
А вот если бы газ!!!!
То порядок числа бы увеличился..
Даже..