Пьяный мужчина открыл стрельбу полицейским из окна своего дома в Иркутске
Пьяный мужчина открыл стрельбу полицейским из— окна своего дома в Иркутске, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах города. Подробностей пока нет, также неизвестно, есть ли пострадавшие.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 30 июля 2018 | 08:54
Что у трезвого на уме, то у пьяного в действии.
kir_pich_101 30 июля 2018 | 08:58
kryimzdick: ЗМС для футболистов отмечает...
astet 30 июля 2018 | 09:11
kir_pich_101: ополченец вернулся домой?
buzukin1912 30 июля 2018 | 08:54
Фигня какая! Вот Леся Рябц, когда-то второй человек на Эхе, родила дитенка на Бали, а тут ни слова. А вы сидите тут и ничо не знаете. Стыдно, товарисчи, стыдно!
kryimzdick 30 июля 2018 | 08:57
buzukin1912: неведомого венедиктёнка?
vezdehod 30 июля 2018 | 09:12
buzukin1912:
Вот Леся Рябц, когда-то второй человек на Эхе, родила дитенка на Бали, а тут ни слова. А вы сидите тут и ничо не знаете. Стыдно, товарисчи, стыдно!
===============================================================================================
Ты то что раскудахался? Это её трудности и пусть она их преодолевает. Хреново быть недоумком.
buzukin1912 30 июля 2018 | 09:31
vezdehod: С кримздючком пожалей Леську. А тебе, недоумку, даже не сочувствую - зря ты мне пожаловался на свою ублюжью долю :)
yralez 30 июля 2018 | 09:20
Надо было трезвым ?
rom8883 30 июля 2018 | 09:36
Война полиции с населением.