30-градусная жара вернётся в Москву 2 августа
Это предварительный прогноз Гидрометцентра. В течение всей рабочей недели существенных осадков не ожидается. Кратковременны дожди возможны лишь в субботу и воскресенье, сообщает Интерфакс.
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Это предварительный прогноз Гидрометцентра. В течение всей рабочей недели существенных осадков не ожидается. Кратковременны дожди возможны лишь в субботу и воскресенье, сообщает Интерфакс.
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Комментарии1
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kaplan911 30 июля 2018 | 09:02
Душняк ожидается.