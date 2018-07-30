За последние 3 года в частных школах Великобритании стало значительно меньше учащихся из России

В 2015 году в британских школах обучалось почти 3 тысячи россиян. К весне этого года их число сократилось до 1700 человек, отмечает издание «Телеграф». Оно связывает это с ухудшением отношений между Британией и Россией. Кроме того, с начала этого года в Великобритании начал действовать закон, по которому иностранные владельцы недвижимости и активов должны объяснять происхождение своих капиталов.