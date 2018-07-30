Адвокат Игорь Третьяков, которого СК объявил в розыск по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, задержан в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом Интерфаксу рассказала его жена Екатерина. По версии следствия, Третьяков обвиняется в хищении 330 миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявлено гендиректора НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому. Сам Третьяков утверждает, что не собирался скрываться от следствия. Он был в отпуске на Байкале.