Командующий войскам Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен заместителем министра обороны по политико-воспитательной работе. В частности, в его подчинении будет Главное Управление по работе с личным составом. Которое отвечает за «Юнармию» и всё патриотическое воспитание, рассказали РБК в министерстве обороны.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. По данным на конец июля, в его рядах насчитывалось более 250 тысяч подростков.