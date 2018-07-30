Командующий войскам Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен заместителем министра обороны
Командующий войскам Западного округа генерал-полковник Андрей Картаполов назначен заместителем министра обороны по политико-воспитательной работе. В частности, в его подчинении будет Главное Управление по работе с личным составом. Которое отвечает за «Юнармию» и всё патриотическое воспитание, рассказали РБК в министерстве обороны.
Военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. По данным на конец июля, в его рядах насчитывалось более 250 тысяч подростков.
Комментарии2
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honduras_na_colyme 30 июля 2018 | 08:44
Кто не в курсе, напомню: этот генпол Картаполов ещё год назад командовал контингентом в Сирии.
И туда был переведен с округа.
Теперь смотрим кусок карьеры: округ-Сирия-округ-замминистра.
Пункты 1,3,4 это командование сотнями тысяч человек.
Внимание, вопрос: сколько человек как минимум было в п.2?
bja_1950 30 июля 2018 | 08:48
А чего это командир полез в замполиты?