15 суток административного ареста для участников группы Pussy Riot истекают сегодня
Ранее во время финала Чемпионата мира по футболу они устроили акцию «Милиционер вступает в игру!», выбежав на поле в полицейской форме.
Это был гениально продуманный перформанс, который снова привлек внимание к группе. Такое мнение ранее в эфире «Эха» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.
Все четверо задержанных были объявлены виновными за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов.
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