15 суток административного ареста для участников группы Pussy Riot истекают сегодня

Ранее во время финала Чемпионата мира по футболу они устроили акцию «Милиционер вступает в игру!», выбежав на поле в полицейской форме.

Это был гениально продуманный перформанс, который снова привлек внимание к группе. Такое мнение ранее в эфире «Эха» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Все четверо задержанных были объявлены виновными за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов.