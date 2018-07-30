Ученого Алексея Темирева, обвиняемого в госизмене, подозревают в передаче секретных данных Вьетнаму

Об этом рассказала его адвокат Анна Полозова.

Руководитель предприятия «Мехатроника» Алексей Темирев действительно разрабатывал оборудование вместе с аспирантом из Вьетнама, рассказала РБК Полозова. Между тем, по ее словам, все данные о технике есть в открытом доступе. Что это было за оборудование, адвокат не уточнила, сказав лишь, что защита собирает документы о плохом состоянии здоровья Темирева, находящегося в СИЗО «Лефортово». Источники «Коммерсанта», в свою очередь, утверждают, что у ученого возникли проблемы после утечки секретных данных о разработках в сфере ВМФ.

Собеседники газеты уточнили, что речь идет о создании вооружений и военной техники. По данным издания, «Мехатроника» под управлением Темирева активно работает в этом направлении. Например, создала систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей, которая позволяет определять ее техническое состояние на подлодке в режиме реального времени.

Темирев находится в СИЗО «Лефортово» с 19 июля, однако правозащитники обнаружили его лишь в минувшую субботу.