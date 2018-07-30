Более 500 альпинистов и туристов оказались блокированными на горе Ринджани после землетрясения в Индонезии

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спасательную службу. Принимаются меры по оказанию помощи застрявшим на горе людям. Планируется их эвакуировать в течение дня.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на индонезийском острове Ломбок. 14 человек погибли, 160 ранены, десятки зданий обрушились.