Более 500 альпинистов и туристов оказались блокированными на горе Ринджани после землетрясения в Индонезии
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спасательную службу. Принимаются меры по оказанию помощи застрявшим на горе людям. Планируется их эвакуировать в течение дня.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на индонезийском острове Ломбок. 14 человек погибли, 160 ранены, десятки зданий обрушились.
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