Десятая международная встреча по Сирии в астанинском формате стартует сегодня в Сочи
Десятая международная встреча по Сирии в астанинском формате стартует сегодня в Сочи. Ее основной темой станет обеспечение условий для возвращения сирийских беженцев на родину.
По сведениям «Интерфакса», в составе российской делегации будут спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.
Комментарии1
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plidurok Андрей Филимонов 30 июля 2018 | 07:56
Россия + Иран + Турция = сатанинский формат.