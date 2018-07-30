Десятая международная встреча по Сирии в астанинском формате стартует сегодня в Сочи. Ее основной темой станет обеспечение условий для возвращения сирийских беженцев на родину.

По сведениям «Интерфакса», в составе российской делегации будут спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.