Анкара хочет вступить в БРИКС. С предложением расширить группу обратился к членами организации президент Турции Реджеп Эрдоган. Если принять в БРИКС Турцию, группа станет называться БРИКСТ, отметил он в минувшую пятницу на конференции в Йоханнесбурге. По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло, пишет газета Hurriyet Daily News. Эрдоган также напомнил, что Турция находится среди стран «Большой двадцатки».

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.