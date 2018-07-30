Анкара хочет вступить в БРИКС
Анкара хочет вступить в БРИКС. С предложением расширить группу обратился к членами организации президент Турции Реджеп Эрдоган. Если принять в БРИКС Турцию, группа станет называться БРИКСТ, отметил он в минувшую пятницу на конференции в Йоханнесбурге. По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло, пишет газета Hurriyet Daily News. Эрдоган также напомнил, что Турция находится среди стран «Большой двадцатки».
Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Комментарии2
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mitja_76 30 июля 2018 | 07:59
Читай: Эрдоган заявил, что если Турция не будет в ближайшее время принята в Евросоюз, он начнет договариваться с Китаем.
klukvik 30 июля 2018 | 08:07
mitja_76: у Китая своих помидоров - девать некуда, нафига им Эрдоган.
А Россию доить Китаю помощники не нужны.