Дональд Трамп призвал спецпрокурора по России Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов

Президент США напомнил в твиттере, что у них были очень неприятные и спорные деловые отношения. Трамп лично отказал Мюллеру в утверждении на пост главы ФБР, кроме того Джеймс Коми близкий друг спецпрокурора. Глава Белого дома добавил, что Мюллер назначает в свою команду «злых демократов», которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

Мюллер был назначен спецпрокурором вскоре после того, как Трамп в начале мая прошлого года уволил Коми с поста директора ФБР. По данным газеты «Вашингтон пост», составленные им документы используются в ходе расследования о вмешательстве России в президентские выборы.