Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол пожаловался, что включение в российские санкционные списки погубило его научную карьеру. Об этом он сказал в интервью телеканалу Эм-эс-эн-би-си. Отвечая на вопрос, как изменится его жизнь на фоне предложения России его допросить, прозвучавшего после саммита в Хельсинки, дипломат сказал, что его жизнь уже изменилась. Он напомнил, что на протяжении почти 30 лет занимается научной деятельностью и почти все его исследования касались России. Теперь, по словам профессора, он не может больше проводить исследований в нашей стране.



В 2016 году официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что причиной внесения Макфола в российские санкционные списки стал намеренный ущерб, нанесенный двусторонним отношениям.