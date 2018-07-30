Майкл Макфол пожаловался, что включение в российские санкционные списки погубило его научную карьеру
Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол пожаловался, что включение в российские санкционные списки погубило его научную карьеру. Об этом он сказал в интервью телеканалу Эм-эс-эн-би-си. Отвечая на вопрос, как изменится его жизнь на фоне предложения России его допросить, прозвучавшего после саммита в Хельсинки, дипломат сказал, что его жизнь уже изменилась. Он напомнил, что на протяжении почти 30 лет занимается научной деятельностью и почти все его исследования касались России. Теперь, по словам профессора, он не может больше проводить исследований в нашей стране.
В 2016 году официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что причиной внесения Макфола в российские санкционные списки стал намеренный ущерб, нанесенный двусторонним отношениям.
Комментарии3
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buzukin1912 30 июля 2018 | 07:44
Хрен тебе, Майки! Ишь, мля, исследовать он нас собрался! Давно сказано - умом Россию не понять, а уж таким умишком-то и вовсе... А вот мы Трампа выберем вам еще раз, устроим еще один фрексит, развал НАТО, нашествие черножопыйх в Гейропу и полную жопу в виде поноса и золотухи :) Да - ни в коем случае не подбирай запечатанных флаконов с духами!
orlov_a_v 30 июля 2018 | 07:59
Шпионскую карьеру продолжит.)))
volgin_iw 30 июля 2018 | 08:06
Ну и отлично, значит, не зря его туда включили.