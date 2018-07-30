Ученый из Новочеркасска, арестованный по делу о госизмене, мог передавать данные об электропитании подводных лодок
Ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, арестованный по делу о госизмене, мог передавать на сторону данные об электропитании подводных лодок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонной промышленности. Официально причины ареста руководителя малого инновационного предприятия «Мехатроника» не называются. Его адвокат Анна Полозова рассказала РБК, что ее подзащитного обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму. С аспирантом из этой страны он разрабатывал оборудование. При этом, юрист отмечает, что сведения, которые фигурируют в уголовном деле, находятся «в открытом доступе».
Об аресте Темирева стало известно в минувшую субботу. Правозащитники отмечают, что у 64-летнего ученого множество проблем со здоровьем.
Комментарии4
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gencek 30 июля 2018 | 07:45
Вьетнамский шпион это что-то новенькое ....
Ну теперь все вьетнамцы узнают расположение розеток на подводных лодках и тогда придется новые строить с секретными выключателями.
airjeff 30 июля 2018 | 07:55
gencek: главное,- не выдал, где на подводной лодке гальюны находятся
klukvik 30 июля 2018 | 07:46
т.е. не передавал, а только мог.
превентивно накажут.
alexey65 30 июля 2018 | 07:51
Узнав количество розеток на подводной лодке, Вьетнам теперь станет царицей морей!