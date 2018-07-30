Ученый из Новочеркасска, арестованный по делу о госизмене, мог передавать данные об электропитании подводных лодок

Ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, арестованный по делу о госизмене, мог передавать на сторону данные об электропитании подводных лодок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонной промышленности. Официально причины ареста руководителя малого инновационного предприятия «Мехатроника» не называются. Его адвокат Анна Полозова рассказала РБК, что ее подзащитного обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму. С аспирантом из этой страны он разрабатывал оборудование. При этом, юрист отмечает, что сведения, которые фигурируют в уголовном деле, находятся «в открытом доступе».

Об аресте Темирева стало известно в минувшую субботу. Правозащитники отмечают, что у 64-летнего ученого множество проблем со здоровьем.