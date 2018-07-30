Новая часть боевика «Миссия невыполнима: Последствия» стала лидером по сборам в России и странах СНГ
Картина американского режиссера Кристофера Маккуорри собрала за четыре дня проката почти 240 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com. Это уже шестой фильм о приключениях агента Итана Ханта, роль которого бессменно исполняет Том Круз.
Таким образом, мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет», лидировавший две недели подряд в российском прокате, опустился на вторую строчку. На третьем месте разместился другой американский боевик — «Небоскреб».
Комментарии1
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lenin3 30 июля 2018 | 07:24
А в это же время Бондарчук принялся снимать продолжение своего шедевра"Притяжение"...)))