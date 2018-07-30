Зампред правительства Магаданской области Игорь Озимок арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщается на сайте регионального управления СКР. В пятницу стало известно, что в отношении Озимка возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, следствие подозревает чиновника в «крышевании» предприятия, подконтрольного ему и его сыну, которое получало государственные и муниципальные контракты. Речь может идти о суммах, превышающих 100 миллионов рублей.