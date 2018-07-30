Россия, Иран и Турция обсудят в Сочи ситуацию в Сирии. На повестке дня — вопросы формирования сирийского конституционного комитета, обстановка в зонах деэскалации, а также гуманитарное досье, включая укрепление мер доверия и возвращение беженцев. В первый день пройдут экспертные консультации, а на завтра запланировано пленарное заседание.

В составе российской делегации -спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.