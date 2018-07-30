Во всем мире сегодня отметят День борьбы с торговлей людьми. Эта дата была учреждена Генассамблеей ООН в 2013 году с целью распространения информации о положении жертв рабства.

В ООН в последние годы не устают напоминать о важности объединения усилий в борьбе с рабством. По оценкам профильных организаций, эта проблема остается крайне острой. Так, фонд Walk Free Foundation недавно представил новый выпуск глобального индекса рабства, из которого следует, что 40 миллионов человек по всему миру находятся в современных формах рабства. Под это понятие подпадают принудительный и детский труд, сексуальная эксплуатация и принудительный брак.

На Россию приходится довольно существенная часть рабов – около 800 тысяч человек. С этим показателем наша страна вошла в первую десятку по их абсолютному числу. Вместе с Россией в верхней части списка находятся Индия, Китай, Нигерия и ряд других стран. Наиболее распространено рабство в Северной Корее: при населении около 25 миллионов человек больше 2,5 миллионов заняты подневольным трудом, к которому их принуждает государство.

По данным правозащитников, почти три четверти современных рабов – это женщины и девочки.