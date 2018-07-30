На Коморских островах пройдет референдум о внесении изменений в Конституцию страны. Голосование касается срока пребывания президента на своем посту.

Изменения разрешат президенту находиться на посту два срока подряд. Сейчас действует система, когда во главе государства каждые 5 лет становится представитель одного из трех островов архипелага. Ближайшие выборы должны пройти в 2021 году, однако если большинство жителей проголосуют за изменения конституции, президента будут выбирать уже в следующем году, передает агентство Reuters.

Систему по распределению власти ввели на Коморских островах, чтобы поддерживать стабильность. После провозглашения независимости от Франции, там произошло более 20 переворотов и попыток свергнуть власть. Действующий президент Азали Ассумани – бывший военный офицер, власть он получил в результате государственного переворота в 1999 году, позже был переизбран.

На Коморских островах проживает около миллиона человек.