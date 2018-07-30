Дмитрий Медведев, который находится с визитом в Крыму, сегодня откроет морское сообщение между Севастополем и Ялтой

Главу кабинета министров сегодня ждут в Севастополе. В субботу он принимал участие в торжествах по случаю 1030-летия Руси. По данным местных СМИ, Медведев посетил музей-заповедник «Херсонес Таврический», где проходил концерт хора Сретенского монастыря «Шедевры хорового искусства России». А сегодня российский премьер даст старт морскому сообщению между Севастополем и Ялтой. В планах несколько совещаний с властями присоединенного полуострова и инспекционные проверки строительства по линии федеральных целевых программ. Последний раз Дмитрий Медведев посещал Севастополь в августе прошлого года, тогда вместе с президентом Путиным премьер принимал участие в открытии нового образовательного центра «Казачья бухта».

Два года назад в ходе визита премьера в Крым ему был задан вопрос о размерах индексации пенсий. Тогда глава правительства посоветовал жителям присоединенного полуострова «держаться», сказал, что «денег нет» и пожелал хорошего настроения и здоровья.