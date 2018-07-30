Дмитрий Медведев, который находится с визитом в Крыму, сегодня откроет морское сообщение между Севастополем и Ялтой
Главу кабинета министров сегодня ждут в Севастополе. В субботу он принимал участие в торжествах по случаю 1030-летия Руси. По данным местных СМИ, Медведев посетил музей-заповедник «Херсонес Таврический», где проходил концерт хора Сретенского монастыря «Шедевры хорового искусства России». А сегодня российский премьер даст старт морскому сообщению между Севастополем и Ялтой. В планах несколько совещаний с властями присоединенного полуострова и инспекционные проверки строительства по линии федеральных целевых программ. Последний раз Дмитрий Медведев посещал Севастополь в августе прошлого года, тогда вместе с президентом Путиным премьер принимал участие в открытии нового образовательного центра «Казачья бухта».
Два года назад в ходе визита премьера в Крым ему был задан вопрос о размерах индексации пенсий. Тогда глава правительства посоветовал жителям присоединенного полуострова «держаться», сказал, что «денег нет» и пожелал хорошего настроения и здоровья.
Комментарии9
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pmasel 30 июля 2018 | 07:10
Севастопольцы придут Димона благодарить за пенсионную реформу, дружно, всем городом.
gencek 30 июля 2018 | 07:18
pmasel:
Видно опять референду будут в Крыму проводить - назад на Украину проситься.
gencek 30 июля 2018 | 07:14
Приехал главный Крымский клоун , ждем очередных шедевров.
Как же этот глупый мальчик будет открывать сообщение между Ялтой и Севастополем ?
Неужели раньше не знали про этот морской путь и плавали через Турцию ?
lenin3 30 июля 2018 | 07:20
gencek: gencek: а плавали через Турцию потому,что украинцы были.Вот стали россиянами-и сразу новый путь открыли.Такими темпами скоро и новый водный маршрут из Ялты в Гурзуф найдут...)))
plidurok Андрей Филимонов 30 июля 2018 | 07:34
gencek: Интересно, скока денег на этот путь угрохали?
ura_123 30 июля 2018 | 07:19
Денег нет... Часть 2
sergei_tn 30 июля 2018 | 07:35
Вы хоть соображаете, что натворили с Крымом?
Это же хлебать и хлебать годами.
kup1964 30 июля 2018 | 07:35
Колумб чё....
xuato 30 июля 2018 | 07:44
А до Медведева народ пешком да по горам бегали. Как хорошо по уворованному ходить и руками махать.