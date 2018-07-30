Суд сегодня рассмотрит по существу административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре

Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит по существу административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре.

Директор ООО «Живая фотография» Варвара Полтаракова рассказала «Эху», что из-за блокировки Телеграм их сайт оказался недоступен для пользователей, в связи с чем фирма понесла убытки.

Пока о денежной компенсации речи не идет, заявители просят снять блокировку с хостинга, отметила Варвара Полтаракова.

С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда блокирует доступ к Телеграм за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.