В Москве состоялся митинг против пенсионной реформы и роста налогов. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».

Пенсионная реформа это лишь ширма для неграмотной политики российского правительства. Об этом в своем выступлении со сцены на проспекте Академика Сахарова сказал политик Владимир Милов.

В митинге по разным оценками приняли участие от трех до шести тысяч человек.

Несмотря на то, что акция была согласована, полиция задержала организаторов. Людям ничего не объяснили, а просто увели их в автозак. Об этом сказал один из задержанных, координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Вместе со Степановым были задержаны глава Либертарианской партии Сергей Бойко и ведущий митинга Михаил Чичков. После составления протоколов о нарушении организации и правил проведения публичных мероприятий всех отпустили. Также был задержан журналист Иван Егоров. Его отпустили без протокола.