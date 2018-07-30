В Баварии пассажиров скоростного экспресса эвакуировали из-за подозрительного предмета

Емкость с неизвестным веществом обнаружил в вагоне один из пассажиров и сообщил об этом в пожарную службу. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали весь состав, сообщает издание Focus Online со ссылкой на правоохранителей. На место прибыла полиция и пожарные. Однако, специалисты не обнаружили ничего опасного. Согласно предварительным данным, ни один из пассажиров не пожаловался на плохое самочувствие.

Емкость доставили в лабораторию, а вагон отцепили от состава. Спустя два часа укороченный поезд продолжил свое путешествие.