Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вновь пригласила Владимира Путина в Загреб

По ее словам, она говорила об этом, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. «Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб», — сказала она в интервью газете «Коммерсантъ», отметив, что сейчас самое время для визита Путина и его очень ждут в Хорватии. Говоря о дате, Грабар-Китарович отметила, что это зависит от расписаний лидеров обеих стран.

Глава Хорватии посетила в июле футбольные матчи Чемпионата мира в Нижнем Новгороде и Москве.