Российский альпинист Александр Гуков оказался зажат в «снежном коконе» на склоне горы Пакистане

В последние дни погодные условия не позволяли поднять вертолеты, чтобы начать эвакуацию альпиниста. Работы по спасению россиянина проводят местные власти. Об этом рассказал пресс-секретарь российского посольства в Пакистане Вячеслав Сентюрин.

Еще один скалолаз, Сергей Глазунов, сорвался в пропасть и погиб. Его тело также не могут поднять со дна из-за нелетной погоды.