Стали известны новые подробности ареста 64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева

Его обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму. С аспирантом из этой страны он разрабатывал оборудование, рассказала РБК адвокат Анна Полозова. По ее словам, сведения, которые фигурируют в уголовном деле, находится «в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке». О том, что сотрудник конструкторского бюро ИРИС находится в СИЗО «Лефортово», стало известно в минувшую субботу. Как выяснила Общественная наблюдательная комиссия, его задержали 18 июля по обвинению в госизмене.

Правозащитники отмечают, что у Темирева есть серьезные проблемы со здоровьем.