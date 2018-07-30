Премьер Дмитрий Медведев проведет в Севастополе совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма
Премьер Дмитрий Медведев проведет в Севастополе совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, планируется обсудить реализацию федеральной целевой программы до 2020 года, а также ликвидацию последствий засухи в регионе.
Комментарии2
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ostapbey 30 июля 2018 | 06:25
Произнесет свое историческое " денег нет"..???
Даже??
plidurok Андрей Филимонов 30 июля 2018 | 06:32
ostapbey: Смотря с кем будет совещаться. Если с пенсионерами, то "денег нет", а если с жуликами и ворами, то - найдутся.