Премьер Дмитрий Медведев проведет в Севастополе совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, планируется обсудить реализацию федеральной целевой программы до 2020 года, а также ликвидацию последствий засухи в регионе.