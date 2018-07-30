Российские летчики за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов. Такие данные Минобороны приводит газета «Красная звезда». Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 25 зарубежных летательных аппаратов. По данным, размещенным на сайте издания, «нарушений воздушного пространства России не допущено».