Z Архив новостей новости
5 1 6 115
06:15, 30 июля 2018

Российские летчики за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Российские летчики за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов. Такие данные Минобороны приводит газета «Красная звезда». Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 25 зарубежных летательных аппаратов. По данным, размещенным на сайте издания, «нарушений воздушного пространства России не допущено».

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rash 30 июля 2018 | 06:32

Если 25, почему взлетали только 5, опять керосин спёрли?

Самое обсуждаемое

Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Двойной предатель Трамп! Когда американский президент так положительно откликнулся на это предложение, он был в своем уме? Или он был под гипнозом Путина?...

5 178 6 56523 23.07
Kтрамп, путин, события
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Американцы пытаются понять, что за человек ими руководит Если набрать в «Гугле» слово «идиот», то появляется Трамп. Но 7 миллионов новых рабочих мест. И это не хухры-мухры. А что происходит в РФ? Ничего. Ровным счетом…

5 111 6 31112 23.07
Kполитика, трамп, путин, общество, власть, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 276 6 21025 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 12982 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Стрелок

Сергей Асланян ведущий: Сергей Асланян автомобильный эксперт

Трамп подписал против России очередное пролонгирование санкций, потом он поехал договариваться с русским президентом… и это тоже поражение. И вот на тебе — довесочком схватили первую попавшуюся. Ей оказалась Маша Бутина…

5 50 6 12243 23.07
#слушать 29:53 8читать $скачать 6.8 МБ
Kоружие, законы, политика, сша, расследования, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33221 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 99 6 11333 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9658 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Это только на дурака рассчитано — вся эта театральщина. Прекрасно понимаем, что Владимир Владимирович главный смотрящий. Вбросить такую тему, как пенсионный возраст, без главного смотрящего по России-матушке – невозможно…

5 57 6 12259 23.07
#слушать 39:25 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kвласть, пенсии, референдумы, политика, акции, общество, видео, передачи
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7735 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 6994 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11123 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 51 6 6941 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст, либо через 5-10 лет сразу обвально Реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль что их нет. Их и так не было,поймите! Гос-во докладывает и датирует ПФ!..

5 306 6 43015 29.07
Kпенсии, деньги, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Будущее России Эти вопросы уже не ко мне, а к экспертным группам, формирующим повестку пропаганды и настроения в обществе…

5 106 6 25218 23.07
Kссср, история, политика, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Евгений Снегов

2850502
Слушать…

5 33 6 5323 29.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Стали известны новые подробности ареста 64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева Его обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму

5 10 6 2154
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 85 6 146757 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 54 6 10966 27.07
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 415 6 466763 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Блоги

Видео дня

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 176 6 70360 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7147867
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3592333

Сегодня в эфире