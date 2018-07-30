В Великобритании сегодня вступает в силу закон об использовании беспилотников в гражданских целях

Все дроны массой выше четверти килограмма теперь нужно будет ставить на регистрационный учет. Будут созданы и запретные зоны для полетов беспилотников вблизи аэропортов.

Согласно новым правилам владельцы дронов должны будут ставить власти в известность о своей технике и сдавать экзамены на знание правил эксплуатации летательных аппаратов. Полеты в радиусе километра от аэропортов и на высоте свыше 122 метров запрещаются. Быстрый рост количества используемых беспилотников заставил британские власти пойти по пути, который уже избрали для себя правительства ряда других стран. Обязательную регистрацию дронов уже ввели власти Таиланда. В России с июля прошлого года все беспилотники тяжелее 250 граммов тоже должны быть поставлены на учет. В Соединенном королевстве с инициативой принятия закона выступали в национальной ассоциации пилотов гражданской авиации.

Только по итогам минувшего года в Великобритании произошло 89 авиаинцидентов с участием беспилотников. Один из них случился год назад близ лондонского аэропорта Гатвик, когда дрон пролетел над крылом Airbus 319, поставив под угрозу жизни более сотни пассажиров лайнера. Теперь будет проводится экзамен владельца техники на знание норм безопасной эксплуатации аппарата с обязательными тестовыми полетами.

В России для постановки беспилотника на учет его владелец должен предоставить все данные об аппарате, а также свою контактную информацию.